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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве умерли семь человек с коронавирусом

У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Еще семь человек с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, у 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких", - сообщили в штабе.

Всего в Москве из-за заболевания вызываемого коронавирусом умерли 113 человек.

Как уточнили в штабе, большинство умерших пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология.

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