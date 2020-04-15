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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Смоленской области ввели карантин в Вязьме из-за коронавируса в доме престарелых

В интернате заболели 83 человека

ТАСС, 15 апреля. Карантин с 16 по 30 апреля (включительно) ввели на территории Вяземского городского поселения, где в доме-интернате для престарелых и инвалидов выявили 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление опубликовано в среду на официальном сайте администрации Смоленской области.

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"Администрация Смоленской области постановляет: ввести на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области ограничительные мероприятия (карантин), предусматривающие на период с 00:00 (мск) 16 апреля 2020 года по 24:00 (мск) 30 апреля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

В Вязьме временно запрещаются строительные работы, которые разрешены в Смоленской области и многих регионах Центральной России, ремонт и подключение проводных абонентских линий. Постановлением также вводится запрет на деятельность всех организаций, индивидуальных предпринимателей, за исключением системообразующих предприятий, компаний, выполняющих государственный оборонный заказ, адвокатов, нотариусов, заводов, производящих пищевую продукцию, напитки и ряда других. Запрещена работа внешних совместителей, за исключением деятельности в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сдача имущества в аренду.

Предположительно, источником заражения является один из сотрудников дома престарелых. Один проживающий в доме-интернате с подтвержденным коронавирусом умер в среду, это второй пациент с коронавирусом, умерший в регионе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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