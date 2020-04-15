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Пандемия коронавируса нового типа

В соглашение о Пасхе между Румынской патриархией и МВД внесли изменения из-за протестов

Согласно новому тексту документа, полицейские не примут участия в распределении Благодатного огня среди прихожан, который будут разносить только священнослужители и волонтеры

БУХАРЕСТ, 15 апреля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Румынии Марчел Вела сообщил в среду о модификации ряда положений в соглашении между МВД и Румынской православной церковью о мерах по проведению пасхальных праздников в этом году. Заявление главы МВД транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.

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"Учитывая недавние оценки специалистов в связи с расширением пандемии в следующие две недели и чтобы усилить меры по предотвращению заражения новым коронавирусом, в соглашение между Румынской патриархией и МВД от 14 апреля 2020 года внесены изменения", - сказал он.

Согласно новому тексту документа, верующим не следует приходить в церковь на службы и за просфорами, а полицейские не примут участия в распределении Благодатного огня среди прихожан, который будут разносить только священнослужители и волонтеры.

Внесение изменений потребовалось после того, как заключенное накануне соглашение вызвало протесты в Румынии, включая требования отставки главы МВД. Многие СМИ, а также политические партии посчитали недопустимым порядок пасхального праздника, предусмотренный первоначальным соглашением, в момент, когда пик эпидемии в стране еще не пройден, ставя под угрозу безопасность населения. В свою очередь, среди полицейских выражалось недовольство порученной им задачей по распределению Благодатного огня, а этнические венгры жаловались на дискриминацию, так как в период католической и протестантской Пасхи 12 апреля особого порядка празднования не предусматривалось.

В результате президент Клаус Йоханнис заявил в среду, что потребует "пересмотреть соглашение, найти формулировку, которая соблюдала бы принцип "Оставайтесь дома", соответствовала декрету о продлении чрезвычайного положения и военным постановлениям".

По последним данным, число инфицированных новым коронавирусом в Румынии составляет 7 216, 1 217 человек выздоровели, 372 пациент умер. В общей сложности 23 353 румын находятся в карантине, 67 317 человек - в домашней изоляции. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля.

Теги
РумынияПандемия коронавируса нового типа
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