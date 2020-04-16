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Пандемия коронавируса нового типа
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Трамп заявил, что США прошли пик заражения новым коронавирусом

Администрация США намерена 16 апреля обнародовать рекомендации по снятию санитарных ограничений в стране
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Stefani Reynolds / POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Stefani Reynolds / POOL

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.

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"Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша решительная стратегия работает и очень хорошо работает. Число новых случаев заражения снижается в нью-йоркской городской агломерации, количество случаев в городских агломерациях Детройта и Денвера остается на одном уровне, а в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе видны значительные признаки прогресса, число новых случае в Хьюстоне и Новом Орлеане снижается", - сказал он. "Борьба [с пандемией] продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям [заражения]", - подчеркнул американский лидер.

"Надеюсь, что эта [тенденция] продолжится, и мы будем дальше добиваться большого успеха", - добавил Трамп.

Администрация США намерена 16 апреля обнародовать рекомендации для властей штатов относительно снятия санитарных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, пик распространения которого пройден, сообщил Трамп.

"Это... [позволяет нам] завершить рекомендации для штатов, чтобы вновь открыть страну, мы объявим, мы будем говорить об этом завтра [в четверг], завтра у нас будет пресс-конференция... мы объявим рекомендации", - сказал Трамп.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 632 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 27 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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