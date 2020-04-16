На Камчатке запустили онлайн-проект о традициях и культуре коренных народов Севера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Артисты детского национального ансамбля "Каююпиль" на Камчатке во время самоизоляции запустили в Instagram проект, позволяющий жителям страны знакомиться с традициями, культурой и языком представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на полуострове. Об этом ТАСС сообщила руководитель ансамбля, популярный на Камчатке этно-блогер Карина Етаургина.

В составе ансамбля 12 детей в возрасте от 3 до 14 лет, чтобы юные артисты не подзабыли полученные на занятиях навыки, руководитель ансамбля ежедневно дает им задание - изобразить в танце животное Камчатского края и снять это на видео - и предлагает подписчикам в соцсети угадать, о каком представителе животного мира идет речь. Также они озвучивают движения на корякском языке: под звуки бубна уже изображали северного оленя, нерпу, ворона и лосося.

"Мы видим отклик от людей, которые тоже сейчас сидят дома, и это очень мотивирует наших малышей заниматься еще лучше. Здесь тебе оттачивание танцевальных навыков и актерских способностей, и вокала. Более того, за моими воспитанниками повторяют жители и других регионов страны: мне присылают мини-выступления "на проверку" не только камчатцы. А еще в комментариях нас просят снимать как можно больше таких кадров, потому что традиции и культура КМНС вызывают живой интересу у жителей других субъектов России. Поэтому можно сказать, что наша инициатива несет еще и образовательную направленность",- отметила Етаургина.

Танцевальный ансамбль "Каююпиль" образован в сентябре 2018 года при местном доме культуры в поселке Вулканный Елизовского муниципального района Камчатки и не раз удостаивался поощрений за участие в местных творческих конкурсах и национальных праздниках полуострова.