{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Камчатке запустили онлайн-проект о традициях и культуре коренных народов Севера

Его участники, артисты детского национального ансамбля "Каююпиль", изображают в танце животное Камчатского края, снимают танец на видео и публикуют его в Instagram

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Артисты детского национального ансамбля "Каююпиль" на Камчатке во время самоизоляции запустили в Instagram проект, позволяющий жителям страны знакомиться с традициями, культурой и языком представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на полуострове. Об этом ТАСС сообщила руководитель ансамбля, популярный на Камчатке этно-блогер Карина Етаургина.

В составе ансамбля 12 детей в возрасте от 3 до 14 лет, чтобы юные артисты не подзабыли полученные на занятиях навыки, руководитель ансамбля ежедневно дает им задание - изобразить в танце животное Камчатского края и снять это на видео - и предлагает подписчикам в соцсети угадать, о каком представителе животного мира идет речь. Также они озвучивают движения на корякском языке: под звуки бубна уже изображали северного оленя, нерпу, ворона и лосося.

"Мы видим отклик от людей, которые тоже сейчас сидят дома, и это очень мотивирует наших малышей заниматься еще лучше. Здесь тебе оттачивание танцевальных навыков и актерских способностей, и вокала. Более того, за моими воспитанниками повторяют жители и других регионов страны: мне присылают мини-выступления "на проверку" не только камчатцы. А еще в комментариях нас просят снимать как можно больше таких кадров, потому что традиции и культура КМНС вызывают живой интересу у жителей других субъектов России. Поэтому можно сказать, что наша инициатива несет еще и образовательную направленность",- отметила Етаургина.

Танцевальный ансамбль "Каююпиль" образован в сентябре 2018 года при местном доме культуры в поселке Вулканный Елизовского муниципального района Камчатки и не раз удостаивался поощрений за участие в местных творческих конкурсах и национальных праздниках полуострова.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
США готовы поставить России аппараты ИВЛ в качестве помощи в борьбе с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС