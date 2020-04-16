Более 12 тыс. водителей не пустили в Москву из-за нарушения режима самоизоляции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Более 12 тыс. водителей автомобилей не пропустили за последние четыре дня на въездах в Москву из-за нарушения режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

"Более 12 тыс. водителей машин не пустили в Москву с 12 апреля, когда все въезды в город были частично перекрыты. Это те люди, которые нарушили режим самоизоляции, многие из машин были с региональными номерными знаками. В первый день работы электронных пропусков в город не было допущено более трех тысяч автомобилей", - сказал собеседник агентства.

С 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД в обязательном порядке проверяют электронные пропуска у водителей машин и их пассажиров, из-за чего утром образовались километровые пробки на некоторых направлениях. Проверки пока не сплошные, машины останавливали выборочно. По данным источника ТАСС, свыше 90% водителей автомобилей и их пассажиров, проверенных в среду на въездах в Москву, ответственно подошли к оформлению цифровых пропусков. Также собеседник отметил, что ГИБДД протоколы на нарушителей пока не составляет.

В минувшую субботу мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным. Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.