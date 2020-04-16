Трамп заявил, что санитарные ограничения могут быть вскоре отменены в 29 штатах

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Санитарные ограничения по недопущению распространения нового коронавируса могут быть отменены в ближайшие дни в 29 штатах из 50. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Я бы сказал, что у нас по меньшей мере 20 штатов, но в действительности 29, находящихся в чрезвычайно хорошей форме <...> Считаю, что, за некоторыми исключениями, у каждого штата дела обстоят или лучше, чем прежде, или скоро будут обстоять лучше, чем прежде", - сказал американский лидер. Днем ранее он говорил, что, по мнению американских властей, 20 штатов можно будет открыть достаточно быстро.

Трамп сообщил, что в четверг федеральное правительство США представит губернаторам штатов свои рекомендации относительно отмены санитарных ограничений, введенных ранее в связи с пандемией, а также возобновления полноценной экономической деятельности. При этом Трамп подтвердил, что по крайней мере на части территории США ограничения будут сняты, по всей видимости, еще до 1 мая.

"Вам уже известно, мы будем открывать штаты, некоторые штаты, гораздо раньше, чем другие. Мы думаем, что некоторые штаты могут открыться до... 1 мая <...> Они [штаты] очень разные, у некоторых совсем небольшие проблемы [в связи с коронавирусом], другие проделали такую хорошую работу, что у них мало проблем", - пояснил глава администрации США.