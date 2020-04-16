{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что санитарные ограничения могут быть вскоре отменены в 29 штатах

Американский лидер заверил, что по крайней мере на части территории США ограничения будут сняты еще до 1 мая

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Санитарные ограничения по недопущению распространения нового коронавируса могут быть отменены в ближайшие дни в 29 штатах из 50. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я бы сказал, что у нас по меньшей мере 20 штатов, но в действительности 29, находящихся в чрезвычайно хорошей форме <...> Считаю, что, за некоторыми исключениями, у каждого штата дела обстоят или лучше, чем прежде, или скоро будут обстоять лучше, чем прежде", - сказал американский лидер. Днем ранее он говорил, что, по мнению американских властей, 20 штатов можно будет открыть достаточно быстро.

Трамп сообщил, что в четверг федеральное правительство США представит губернаторам штатов свои рекомендации относительно отмены санитарных ограничений, введенных ранее в связи с пандемией, а также возобновления полноценной экономической деятельности. При этом Трамп подтвердил, что по крайней мере на части территории США ограничения будут сняты, по всей видимости, еще до 1 мая.

"Вам уже известно, мы будем открывать штаты, некоторые штаты, гораздо раньше, чем другие. Мы думаем, что некоторые штаты могут открыться до... 1 мая <...> Они [штаты] очень разные, у некоторых совсем небольшие проблемы [в связи с коронавирусом], другие проделали такую хорошую работу, что у них мало проблем", - пояснил глава администрации США.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Около 50 американцев и командированных граждан не могут пока вернуться из России в США
Ранее рейс авиакомпании "Аэрофлот" возвратил на родину более 20 жителей США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС