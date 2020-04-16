Кружковое движение НТИ запускает юниорское направление акции "Мейкеры против COVID-19"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы запускает юниорское направление всероссийской акции "Мейкеры против COVID-19", чтобы школьники и студенты смогли оказать помощь врачам в борьбе с пандемией коронавируса, изготавливая простое, но необходимое медикам оборудование. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"В России развернулась очень важная общественная инициатива "Мейкеры против COVID-19", в которой пока участвует мало школьников. Кружковое движение НТИ присоединяется к всероссийской акции и приглашает юных технологических энтузиастов включиться в юниорское направление. Школьникам и студентам может быть непросто разобраться с потребностями медиков, правильно выстроить коммуникацию и наладить работу, поэтому мы готовы их сопровождать: поможем найти наставника, определиться с задачей и выбрать наиболее востребованный для производства продукт, ответим на все вопросы, при необходимости, поможем с логистикой, материалами и доступом к оборудованию", - приводит пресс-служба слова лидера рабочей группы Кружковое движение Дмитрия Земцова.

Молодым людям, которые хотят присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться на специальном сайте и рассказать о своих навыках. Пригодятся опыт в 3D-моделировании, дизайне и печати, владение различными языками программирования и другие умения. Если у школьника или студента есть доступ к 3D-принтеру или лазерному станку, он сможет печатать и резать простейшее оборудование: защитные щитки для лица и боксы, подушки против пролежней, респираторы, специальные заколки для защиты ушей от резинок на масках и другие. Продукцию бесплатно передают в больницы, а список запросов от медиков постоянно расширяется.

Энтузиасты без оборудования также могут помочь другим участникам движения, например, создавая площадки для коммуникации врачей и мейкеров или адаптируя компьютерные модели под конкретные 3D-принтеры и маски. Кружковое движение активно подключает к акции своих партнеров: Центры молодежных инновационных технологий, кванториумы, вузовские фаблабы, Ассоциацию 3D-образования и других.

Всероссийская акция "Мейкеры против COVID-19" организована энтузиастами для бескорыстной технической помощи врачам по всей России в борьбе с пандемией коронавируса. Движение должно помочь производственным базам, предоставить свои силы и средства для оперативного производства изделий, необходимых врачам в экстренной ситуации, прежде всего, для индивидуальной защиты.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.