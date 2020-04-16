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В якутском селе построят мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны

Он заменит памятник, который был поставлен в 1965 году в честь 20-летия Победы

ЯКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Строительство мемориала, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны, планируют завершить к празднованию 75-летия Победы в отдаленном селе Дюллюкю в Верхневилюйском районе Якутии. Об этом ТАСС сообщил глава сельской администрации Егор Николаев.

"Новый мемориал позволит заменить памятник героям войны, который был поставлен в 1965 году в честь 20-летия Победы. Обновим содержание памятных табличек с именами ветеранов войны, тыла, погибших или пропавших без вести. Из нашего села фронт было призвано 252 человека, из них 124 не вернулись на родину", - рассказал Николаев.

Он отметил, что строительство оплачивает сельский бюджет при поддержке местных жителей. "Жители села принимают участие в благоустройстве территории вокруг мемориала. Сейчас в нашем селе проживают десять детей войны, семь ветеранов тыла. Вдове ветерана войны Елене Евдокимовой в этом году исполнится 102 года", - рассказал глава села.

Село Дюллюкю - одно из самых труднодоступных в районе, в нем проживает около 1,2 тыс. человек. В селе развито сельское хозяйство, населенный пункт лидирует в районе по поголовью крупного рогатого скота и лошадей.

По данным властей Якутии, на территории республики насчитывается 210 памятников, установленных в память воинов-якутян, участников Великой Отечественной войны. Муниципалитеты Якутии в 2020 году планируют отремонтировать более 190 из этих памятников.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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