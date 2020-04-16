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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Китая за сутки выявили 46 заразившихся коронавирусом

Ни один человек не умер
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© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ПЕКИН, 16 апреля. /ТАСС/. Число умерших от вызванного новым коронавирусом заболевания за последние сутки в Китае не возросло ни на одного человека, количество инфицированных в больницах увеличилось на 46, до 1 107 человек. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,5% заразившихся, в том числе 76 - за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года составило более 82,3 тыс., официальный показатель смертности от пневмонии в стране - 4% (умерли свыше 3,3 тыс. человек).

В последнее время в КНР довольно мало случаев заражения на территории страны, за минувшие сутки их выявлено 12. Большинство инфицированных прибывают из-за рубежа, только за предыдущий день - 34 человека. Всего в Китае зафиксировано 1 534 зараженных, приехавших из-за границы, из них 636 уже выздоровели.

Правительство сохраняет повышенные меры безопасности. Действуют особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - на текущий момент их в Китае насчитывается 1 032, в том числе 64 случая зарегистрированы за минувшие сутки.

Среди регионов континентальной части КНР первое место по числу заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, занимает граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян (377 инфицированных), за ней следует Хубэй (146 человек), на третьем месте - Шанхай (136). На территории восьми из 31 территориальной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, заболевших не выявлено. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 100 человек.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8,4 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 63 человека с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 95 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме. В мире коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, зафиксировано более 124 тыс. смертельных исходов.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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