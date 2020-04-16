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75-летие Победы

Во Владивостоке военные летчики начали тренировочные полеты ко Дню Победы

В параде примут участие 22 летательных аппарата
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© Александр Рюмин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Во Владивостоке летчики морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) начали тренировочные полеты в рамках подготовки к воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ТОФ.

"В ходе тренировок авиация работает с трех аэродромов, расположенных в Приморском крае. Уже завершен этап тренировочных полетов в районе мест дислокации, теперь тренировки в составе тактических групп проводятся непосредственно над Владивостоком и акваторией Амурского залива. В ходе первой тренировки прохождение строем отработали группы самолетов Су-35С и МиГ-31, а также вертолеты Ми-8 и Ка-52", - сообщила пресс-служба.

Планируется, что в воздушной части парада во Владивостоке будут участвовать 22 летательных аппарата. 14 самолетов и вертолетов будут представлять морскую авиацию Тихоокеанского флота, а остальные - армию ВВС и ПВО Восточного военного округа. В пролетах будут задействованы дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолеты Ка-52.

Подготовка к военным парадам, посвященным 75-й годовщине Победы, в ВВО началась в конце февраля. Всего в военных парадах на Дальнем Востоке примут участие более 13,9 тыс. человек. В Хабаровске планируют привлечь 38 пеших парадных расчетов с участием около 4 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в этом году число участников парада здесь увеличат более чем в 1,5 раза.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток75-летие Победы
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