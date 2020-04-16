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В Приамурье зафиксировали рекордное число гнезд краснокнижных дальневосточных аистов

В трех заказниках на юге региона специалисты обнаружили 78 заселенных гнезд
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) зафиксировали рекордное число гнезд краснокнижных дальневосточных аистов на территории Амурской области, сообщила в четверг пресс-служба организации.

"Учет гнездящихся пар дальневосточного аиста в Амурской области показывает значительный рост числа заселенных гнезд на модельных территориях, а установленные по инициативе фонда онлайн-камеры демонстрируют рекордное количество яиц в гнездах этой редкой птицы", - говорится в сообщении.

Специалисты обнаружили 78 заселенных гнезд в трех заказниках на юге Приамурья. В прошлом году их было 54. По словам ученых, эти данные не окончательные, так как "аистиные пары" продолжают вить гнезда.

"В трех гнездах замечено по пять яиц, а в четвертом, на треноге в Березовском заказнике - шесть, что на данный момент является рекордным показателем - большего количества яиц в одном гнезде не фиксировалось никогда", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что общее количество яиц также больше, чем в прошлом году.

Как считают эксперты, получению такого результата способствовала подготовительная работа специалистов. В частности, предварительно в этих заказниках установили искусственные опоры, на которых гнездятся дальневосточные аисты.

Дальневосточный аист находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации. По последним данным учетов, его популяция насчитывает около 6 тыс. особей. Гнездится эта птица только в бассейне Амура, в глухих местах, отдаленных от поселений. В РФ она вьет незда в Амурской и Еврейской автономной областях, в Хабаровском и Приморском краях, а за пределами страны - в Северо-Восточном Китае.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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