Больницы Дальнего Востока готовы принимать зараженных коронавирусом

"Единственное [федеральное] медицинское учреждение, которое мы планируем в дальнейшем, если потребуется, задействовать, и там все готово для развертывания 55 коек, - это клиника Дальневосточного отделения РАН. У них есть отдельно стоящее здание с отдельным входом, отдельными санузлами", - сообщили ТАСС в Минздраве Приморского края - в этом регионе зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом, лечение в инфекционном госпитале проходят 35 человек.

ТАСС, 16 апреля. Больницы Дальневосточного федерального округа (ДФО) подготовили необходимое количество больничных коек для госпитализации людей, зараженных коронавирусом нового типа. Только за последние дни в больницах на Дальнем Востоке подготовили сотни таких коек, сообщили ТАСС в руководстве регионов.

Дополнительные койки оборудуют и в других стационарах Приморья, и в пресс-службе регионального правительства отмечают, что эта работа не должна повлиять на качество медицинской помощи людям с другими заболеваниями. "В других лечебных учреждениях все плановые операции, лечение, обследования продолжатся в установленном порядке, - процитировала пресс-служба слова губернатора края Олега Кожемяко. - Мы исходим из того, что COVID-19 наиболее опасен, поэтому повышенное внимание уделяем этому заболеванию, и наша задача - сделать все, чтобы обеспечить медучреждения всем необходимым".

Всего в Приморском крае для лечения зараженных коронавирусной инфекцией готово 475 коек. К концу апреля их число удвоится и составит 948. Из них 70% будут обеспечены кислородным оборудованием.

Перемещение больных

В Республике Бурятия, где зарегистрировано 100 случаев заражения коронавирусом, на лечение заболевших мобилизована Республиканская клиническая инфекционная больница, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева. "В этом медучреждении, рассчитанном на 186 коек, находятся 103 человека, в том числе 75 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сказала она, добавив, что резерв коек достаточен.

В начале апреля в Улан-Удэ людей, подхвативших "обычные" вирусы и до пандемии лечившихся в Республиканской клинической инфекционной больнице, перевели в стационар на 70 мест на улице Загородной, где ранее располагалось отделение химиотерапии республиканского онкодиспансера. Пациентов онкологического диспансера, в свою очередь, для прохождения химиотерапии направили в эндокринологический диспансер, который использовался в качестве резерва.

"На следующей неделе у нас опять будут перемещения: инфекционные койки будут открыты в стационаре Городской больницы №4, ранее она была переведена в режим карантина [из-за выявленной 2 апреля зараженной коронавирусом пожилой пациентки]. И тогда пациенты с химиотерапией вернутся к лечению в больнице на улице Загородной", - пояснила Бухольцева.

Плановые госпитализации и приемы в медицинских учреждениях Бурятии приостановлены, кроме случаев, касающихся сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, эндокринологических заболеваний и оказания помощи больным, которые проходят диализ. Экстренные операции также в этом списке.

Помощь военных

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Строительство одного из них идет на Камчатке с опережением графика. Сдать его рассчитывают до конца месяца.

В Улан-Удэ на территории военного городка Сосновый Бор также продолжается стройка многофункционального лечебного корпуса инфекционного типа на 60 мест. Планируется, что корпус возведут уже к концу апреля. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа, работы начались в марте и ведутся в три смены, в том числе по ночам. В них участвуют около 500 человек и 20 единиц специальной строительной техники. Сейчас уже возводят основание второго этажа здания.

В ВВО заверили, что строители применяют новейшие архитектурные решения, за качеством процесса, материалов и соблюдением норм безопасности постоянно следят.

Резервы регионов

На Чукотке, где, по официальным данным, не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, койки для возможных пациентов подготовлены в больнице поселка Угольные Копи. "Всего 25 коек для таких пациентов. Предусмотрено семь аппаратов искусственной вентиляции легких для самых тяжелых больных, 11 мест с кислородными концентраторами для кислородозависимых пациентов, которые могут дышать самостоятельно. Установлена центральная разводка кислорода, на случай аварийного отключения электроэнергии установлен дополнительный дизельный генератор", - рассказали ТАСС в правительстве автономного округа.

В Хабаровском крае подготовлены 658 коек, к которым подводят кислород. В Якутии на данный момент насчитывается более 480 коек, в Амурской области - 397 больничных мест, а в Еврейской автономной области для зараженных коронавирусом перепрофилировали инфекционную больницу Биробиджана, там подготовлено 80 коек. В инфекционном госпитале при Магаданской областной больнице количество коек вдвое превышает ранее запланированное: подготовлено 50 коек, через неделю дополнительно введут 20 коек в детской инфекционной больнице.

Число мест в обсерваторах на Камчатке планируется увеличить в пять раз - с 200 до 1 тыс., в том числе из-за введения обязательного карантина для вахтовиков, приезжающих на полуостров во время путины.

В России, по последним сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.