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Якутские абитуриенты смогут онлайн подавать документы для поступления в колледжи

Документы можно будет подать с 20 июня через портал образовательных услуг республики

ЯКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Абитуриенты смогут онлайн подавать документы для поступления в колледжи и техникумы Якутии, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Ранее Минобрнауки РФ объявило о намерении завершить до начала приемной кампании в вузы разработку онлайн-сервисов, которые позволят полностью перевести процесс поступления на бесконтактный.

"Прием в профессиональные образовательные организации на новый учебный год планируется в установленный срок - с 20 июня 2020 года. Особенностью этого года будет подача заявлений в электронном виде через портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) [при подтвержденной учетной записи на портале госуслуг]. Для этого сейчас учреждения среднего профессионального образования готовят программное обеспечение и обучают ответственных секретарей приемных комиссий", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, приемная кампания колледжей будет осуществляться средствами автоматизированной информационной системы "Е-Услуги. Образование", которую интегрируют с системой "Сетевой город. Образование. Модуль ПОО". При зачислении абитуриента его данные автоматически перейдут в электронный журнал колледжа. "Прием в образовательные организации проводится по личному электронному заявлению абитуриентов. На очную форму обучения на бюджетные места прием ведется до 15 августа, а для специальностей со вступительными испытаниями - до 10 августа", - сообщили в пресс-службе.

В Якутии насчитывается 46 профессиональных образовательных организаций. В них очно обучаются более 18 тыс. человек.

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