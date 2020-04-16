{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Российские военные медики помогли в лечении заразившихся коронавирусом в Сербии

Также специалисты оценили и проанализировали эпидемиологическую обстановку в медицинских учреждениях городов Панчево и Суботица

БЕЛГРАД, 16 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты осмотрели и приняли участие в лечении 28 заразившихся коронавирусом нового типа в городе Ниш. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении пациентов с COVID-19 в больнице города Лесковац и клиническом центре г. Ниш. Всего принято 28 больных", - отметили в военном ведомстве.

Также российские специалисты оценили и проанализировали эпидемиологическую обстановку в медицинских учреждениях городов Панчево и Суботица, проверили готовность к приему пациентов в спортивном зале учебного заведения города Ниш, где установлены больничные койки, завезено медоборудование и лекарственные средства. "Подобные Covid-центры также развертываются на базе социальных объектов в разных городах страны", - отметили в Минобороны России.

Военные медики из РФ проконсультировали руководство и специалистов военной академии Министерства обороны Сербии, где развертывается центр приема пациентов, и дали рекомендации по организации приема и сортировки поступающих больных.

"Российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 35 объектах в 8 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад)", - отметили в Минобороны. Военные медики осмотрели и приняли участие в лечении 294 пациентов, инфицированных новым коронавирусом.

Ранее Сербия запросила помощи в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Предлагается, что помимо Белграда и Валево, российские врачи будут работать в Чуприи, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде.

Теги
РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Хабаровском крае мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в онлайн-формате
Реализацию таких проектов, как "Сад Победы", "Без срока давности", "РиоРита - радость Победы" перенесли на более поздний срок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС