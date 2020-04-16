Российские военные медики помогли в лечении заразившихся коронавирусом в Сербии

БЕЛГРАД, 16 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты осмотрели и приняли участие в лечении 28 заразившихся коронавирусом нового типа в городе Ниш. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

"Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении пациентов с COVID-19 в больнице города Лесковац и клиническом центре г. Ниш. Всего принято 28 больных", - отметили в военном ведомстве.

Также российские специалисты оценили и проанализировали эпидемиологическую обстановку в медицинских учреждениях городов Панчево и Суботица, проверили готовность к приему пациентов в спортивном зале учебного заведения города Ниш, где установлены больничные койки, завезено медоборудование и лекарственные средства. "Подобные Covid-центры также развертываются на базе социальных объектов в разных городах страны", - отметили в Минобороны России.

Военные медики из РФ проконсультировали руководство и специалистов военной академии Министерства обороны Сербии, где развертывается центр приема пациентов, и дали рекомендации по организации приема и сортировки поступающих больных.

"Российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 35 объектах в 8 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад)", - отметили в Минобороны. Военные медики осмотрели и приняли участие в лечении 294 пациентов, инфицированных новым коронавирусом.

Ранее Сербия запросила помощи в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Предлагается, что помимо Белграда и Валево, российские врачи будут работать в Чуприи, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде.