Дождливая погода и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Облачая погода, дождь, мокрый снег и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 5-7 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до нуля градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 16 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 729 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.