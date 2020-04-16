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Пандемия коронавируса нового типа

Инфекционист не исключает возможности повторного заражения коронавирусом нового типа

Многое будет зависеть от уровня иммунитета, который выработался у человека после перенесенной болезни, считает Евгений Тимаков

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Возможность повторного заражения новой коронавирусной инфекцией существует, многое будет зависеть от уровня иммунитета, который выработался у человека после перенесенной болезни. При этом неизвестно, как будет протекать инфекция повторно - легче или сложнее, рассказал ТАСС главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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"Этот вопрос очень дискутабельный. Были случаи повторного заражения, были случаи заражения одновременно несколькими типами коронавирусов, также есть возможность заражения различными вирусами одновременно <...> Если иммунитет ненапряженный, или прошел какой-то срок определенный, когда снижется уровень антител в крови, соответственно, заразиться повторно можно <...> Вопрос, как будет протекать инфекция, в более легкой форме, такой же форме, или усиленной", - сказал он.

По словам эксперта, более точную информацию можно будет получить через полгода - год, когда по всему миру проведут мониторинг ситуации и будет созданная общая база исследований. Тимаков также отметил, что пока однозначно сказать, сколько будет сохраняться иммунитет после болезни у человека после перенесенной инфекции, тоже нельзя.

"По предыдущим аналогичным коронавирусным инфекциям - [атипичной пневмонии] SARS, [ближневосточного респираторного синдрома] MERS, там иммунитет длился два - четыре года, у кого-то он через полгода пропадает. Нужно делать ретроспективные анализы, проводить повторную диагностику через полгода, год, два, четыре тем людям, у которых уже была выявлена инфекция, и потом уже проверять стойкость иммунитета и эффективность дальнейших возможных вакцинаций, если вирус перерастет в сезонную инфекцию", - пояснил он.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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