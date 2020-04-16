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Пандемия коронавируса нового типа

Российские моногорода наладят между собой поставки масок и антисептиков

Так, например, моногорода в Мордовии, Ульяновской, Тамбовской и Ярославской областях уже предложили помощь с поставкой необходимых товаров в другие населенные пункты

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российские моногорода выразили желание помочь друг другу с антисептиками, масками и другими средствами защиты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) собирает данные, которые позволят наладить поставки исходя из потребности населенных пунктов и возможностей предприятий, сообщила ТАСС зампред ВЭБ.РФ, глава фонда Ирина Макиева.

В конце марта на совещании с полпредами президент РФ заявил, что необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. По итогам совещания глава государства также поручил принять меры по увеличению производства, закупок, поставок и запасов в РФ аппаратов ИВЛ, медицинских изделий и лекарств для борьбы с коронавирусом.

"Мы ежедневно проводим онлайн-совещания с моногородами из разных регионов. Города готовы помочь друг другу с поставками медицинских масок, антисептиков, защитных костюмов. Мы собираем данные по производствам, чтобы помочь главам регулировать ситуацию с недостатком средств защиты от инфекции. Будем в ручном режиме объединять моногорода для оперативной помощи, каждый из них сейчас настроен на взаимную поддержку", - сказала Макиева.

Она отметила, что во время онлайн-совещаний фонд уже получил от некоторых моногородов предложения помочь другим населенным пунктам. Например, в Димитровграде Ульяновской области оцифровали лекала для производства защитных костюмов и готовы передать их в другие моногорода. Завод в мордовском Тургеневе, который выпускает бактерицидные светильники, готов продавать часть продукции не только оптовым покупателям своего региона, но и монопрофильным городам.

Котовский завод нетканых материалов (Тамбовская область) выразил желание помочь моногородам с тканью для масок, на предложение уже откликнулся ставропольский Невинномысск. Предприятие в поселке Песочное (Ярославская область), где ранее шили домашнюю одежду, сейчас выпускает 80 тыс. масок в день и готово поставлять их в другие регионы. Желание закупить их уже выразили моногорода, где во время режима самоизоляции продолжают работать стратегические предприятия.

Как ранее сообщали ТАСС в фонде, часть предприятий в российских моногородах переориентировала производство из-за распространения коронавируса. Многие из них перешли на выпуск масок, антисептиков, других необходимых в пандемию средств.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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