В Якутию доставили 3 млн медицинских масок из Китая

ЯКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 3 млн медицинских масок доставили в Якутию из КНР, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе региона.

"Три миллиона медицинских масок из Китая прибыло в Якутию. Это первая партия из закупленных правительством Республики Саха (Якутия) в провинции Хэйлунцзян 5 млн медицинских масок", - сообщили в оперштабе.

Маски будут распределены в первую очередь между медицинскими работниками, санитарными врачами, полицейскими.

В Якутии подтверждено 36 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 15 пациентов.

В регионе действует режим полной самоизоляции до 30 апреля включительно в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском и Ленском районах республики, а также на территории поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Помимо того, объявлен карантин в городе Алдан и поселке Ленинский, оба населенных пункта находятся в Алданском районе. Помимо того, въезд и выезд запрещены в вахтовый поселок на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе, где подтверждены три случая заражения коронавирусом.

В России, по последним сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.