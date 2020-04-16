Льготные категории учащихся Камчатки начали получать выплаты взамен горячего питания

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Льготные категории учащихся Камчатки, пока они находятся на дистанционном обучении, в четверг начали получать денежные выплаты взамен горячего питания. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Почти 30% детей на Камчатке являются льготными категориями учащихся. Они получают либо двухразовое, либо трехразовое питание во время обучения, поэтому было принято решение, что во время дистанционного обучения семьи будут получать компенсацию за горячее питание учащихся. Например, в Петропавловске-Камчатском стоимость трехразового питания в течение месяца составит 4 тысячи 389 рублей, а в Тигильском районе - 7 745 рублей. Перечисление первых выплат началось уже 16 апреля", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Виктории Сивак.

Она добавила, что право определить в какой форме будет компенсироваться горячее питание - либо в денежной, либо продуктами питания, предоставлено органам местного самоуправления. Пока компенсацию в виде наборов продуктов питания решено выдавать только в Пенжинском районе, в остальных муниципалитетах - это денежная компенсация. Заявление с указанием банковских реквизитов на перечисление выплаты родители учащихся могут подать дистанционно. Всего на данную выплату могут претендовать около 13 000 школьников и более 500 студентов СПО.

С 6 апреля учебный процесс на Камчатке ведется в дистанционном формате. Для школьников, у которых отсутствует техническая возможность в дистанционном обучении, организовано индивидуальное обучение с использованием электронной почты, мессенджеров, и официальных сайтов школ.