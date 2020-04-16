В Хабаровском крае дополнительно выплатят компенсации более 1 тыс. пострадавших от паводка

ХАБАРОВСК, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края выплатят компенсации за ущерб, причиненный во время прошлогоднего паводка, более 1 тыс. дачников, которым ранее было отказано в этом из-за проблем с документами. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

"В правительстве Хабаровского края скорректировали условия предоставления материальной помощи жителям, чьи садовые и огородные участки пострадали в результате паводка в прошлом году. Теперь выплаты могут получить члены садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, не являющиеся собственниками пострадавших земельных участков. В этом случае 10 тыс. рублей компенсации выплатят при наличии у дачника членской книжки садоводческого или огороднического товарищества, выданной до начала наступления чрезвычайной ситуации - 29 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее из-за отсутствия правоустанавливающих документов выплаты не смогли получить более 1 тыс. заявителей. В основном это дачники, которым несколько десятилетий назад по различным причинам официально участки переданы не были. Деньги им теперь выплатят на основании ранее поданных заявлений. Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, регион готов выплатить компенсации и большему количеству дачников без документов, если от них поступят соответствующие заявления. Заявления можно подать до июля, в том числе дистанционно через "Госуслуги".

Выплаты дачникам и садоводам в регионе направляются по поручению губернатора края Сергея Фургала. Из резервного фонда региона на это было выделено около 62 млн рублей. Выплаты уже получили более 4,4 тыс. граждан, при том, что всего матпомощь полагается 6,1 тыс. дачников и садоводов. У более чем 2,5 тыс. человек дачи находятся на территории соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области.

Президент РФ Владимир Путин в начале октября 2019 года поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводков дальневосточных регионов принять необходимые меры, чтобы предоставить пострадавшим необходимую помощь. Наводнение в Хабаровском крае началось в июле 2019 года, паводок затронул жителей 10 районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Были подтоплены дома, дороги, дачные участки, сельхозугодья.