Власти Японии не согласны с мнением о возможной гибели в стране от вируса 400 тыс. человек

ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии не считает заслуживающим серьезного внимания прогноз одного из специалистов министерства здравоохранения, труда и благосостояния, который подсчитал, что в стране от коронавируса могут погибнуть более 400 тыс. человек.

"Это мнение отдельного эксперта, - заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. - Мы не рассматриваем это как официальную позицию министерства".

Генсек кабинета обратил внимание на то, что очень крупные цифры возможных смертей от заражения рассчитаны на основе предположения о том, что власти ничего не будут делать в плане борьбы с инфекцией. Он подчеркнул, что правительство предпринимает активные меры на этом направлении, включая введение режима чрезвычайной ситуации в Токио и ряде других префектур. Генсек также напомнил, что в Японии заметно меньше умерших от заражения, чем в США и ряде стран Евросоюза.

В прогнозе эксперта японского Минздрава указывается, что число пациентов в тяжелом состоянии с необходимостью подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких может достичь порядка 850 тыс. человек в случае отсутствия эффективных мер по борьбе с инфекцией.

К настоящему времени в Японии зафиксировано около 9,4 тыс. случаев заражения, умерли более 190 человек. В тяжелом состоянии находятся свыше 170 пациентов.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю действует режим ЧС. Он не предполагает пропускной системы или других жестких ограничительных мер. Однако в зоне ЧС закрылись многие социальные объекты, магазины и развлекательные заведения. Позднее власти префектур Айти, Фукуи и Исикава самостоятельно провозгласили у себя чрезвычайную ситуацию в связи с распространением инфекции.