Воспитательную колонию и лечебно-исправительное учреждение в ЕАО закрыли на карантин

ТАСС, 16 апреля. Ограничительные мероприятия ввели в лечебно-исправительном учреждении и в воспитательной колонии в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за нескольких сотрудников УФСИН, возможно зараженных коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в правительстве области.

"Два учреждения УФСИН России по ЕАО закрыты на карантин. В лечебно-исправительном учреждении №2 (поселок Бира) и Биробиджанской воспитательной колонии введен ряд ограничительных мероприятий. Это связано с тем, что в этих учреждениях есть по одному сотруднику с сомнительным результатом анализа на новую коронавирусную инфекцию", - сказал представитель управления по внутренней политике правительства области.

Санитарные врачи в настоящее время определяют круг контактных лиц и источники инфицирования. Изоляция колоний продлится не менее 14 дней, подчеркнули в управлении.

Ранее из-за заболевшего жителя Биры, который является сотрудником лечебно-исправительного учреждения, закрыли на карантин весь поселок. Диагноз у сотрудника окончательно не подтвержден.

В ЕАО введен режим самоизоляции. На карантин также закрыт Октябрьский район области. В регионе подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, четыре человека готовятся к выписке.