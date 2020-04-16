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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

В российском посольстве в Таиланде уточнили время вылета трех вывозных рейсов из Бангкока

Рейсы запланированы на 18 и 19 апреля

БАНГКОК, 16 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде уточнило время вылета трех вывозных рейсов из Бангкока, которые запланированы на 18 и 19 апреля из аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми). Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте дипломатического представительства.

По уточненным данным, рейс S7 Airlines Бангкок - Владивосток, который запланирован на 18 апреля, вылетит в 11:45 по местному времени (07:45 мск). В тот же день в Екатеринбург в 15:40 (11:40 мск) отправится самолет "Уральских авиалиний". Вместе с тем 19 апреля в 11:25 (07:25 мск) планируется вылет рейса S7 по маршруту Бангкок - Новосибирск. Дипломаты подчеркивают, что указанная информация носит предварительный характер.

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На борт трех рейсов могут попасть только граждане России, которые проживают в соответствующих субъектах Российской Федерации. Зарегистрироваться на рейсы необходимо на портале госуслуг. Россияне, чьи рейсы авиакомпаний третьих стран ранее были отменены, могут купить авиабилеты на месте в день вылета.

7 апреля около тысячи российских туристов смогли вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск. 10 апреля рейсом Пхукет - Санкт-Петербург - Москва вылетели 228 российских туристов, 11 апреля в Санкт-Петербург и Москву отправился самолет "Аэрофлота" с 370 россиянами, 12 апреля "Уральские авиалинии" доставили 212 российских туристов в Красноярск, 14 апреля 197 россиян вылетели в Новосибирск и 180 - в Иркутск и Усть-Каменогорск (Казахстан). На сегодняшний день 3 975 россиян, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер, до сих пор остаются на территории королевства, из них 800 на Пхукете. В начале апреля в Таиланде находились соотечественники из 75 регионов России.

К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,6 тыс., вылечились почти 1,6 тыс. человек, умерли 46. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

Теги
ТаиландСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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