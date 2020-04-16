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Пандемия коронавируса нового типа

Рабочие в очаге заражения коронавирусом под Мурманском пройдут профилактическое лечение

На площадке строительства в Белокаменке работают 4,6 тыс. человек

МУРМАНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Все работники компании "Велесстрой", подрядчика "Новатэка", которые ведут крупное строительство в Белокаменке (входит в состав Междуречья Кольского района Мурманской области) и оказались в очаге заражения COVID-19, 4,6 тыс. человек, в целях профилактики пройдут медикаментозное лечение. Об этом сказал губернатор Андрей Чибис в эфире канала "Россия-24" в четверг.

"В штабе принято решение, что мы профилактическое медикаментозное лечение проведем для всех работников "Велесстроя", которые находятся на площадке - это 4,6 тыс. человек", - сказал Чибис.

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Ранее сообщалось, что в Междуречье власти Кольского района с 11 апреля ввели режим ЧС из-за резкого роста подтвержденных случаев коронавируса у рабочих подрядных организаций "Новатека". На территории поселения с помощью сил и средств МЧС России развернут аэромобильный госпиталь для оказания помощи рабочим близлежащих предприятий на месте, без транспортировки в другие лечебные учреждения, и для проведения диагностики и профилактического лечения. Госпиталь готов к приему пациентов, оборудовано 40 коек для лечения больных и 125 для пациентов пункта временного размещения.

По данным оперативного штаба региона, на вечер среды в Мурманской области число зараженных коронавирусом увеличилось вдвое и достигло 268, из этого числа 206 случаев зафиксированы в Кольском районе. 15 человек вылечены и выписаны из больницы. Предварительно положительные результаты на коронавирус получили еще 87 человек, 689 человек находится на обсервации, 13 с наблюдения сняты.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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