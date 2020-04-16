Рабочие в очаге заражения коронавирусом под Мурманском пройдут профилактическое лечение

МУРМАНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Все работники компании "Велесстрой", подрядчика "Новатэка", которые ведут крупное строительство в Белокаменке (входит в состав Междуречья Кольского района Мурманской области) и оказались в очаге заражения COVID-19, 4,6 тыс. человек, в целях профилактики пройдут медикаментозное лечение. Об этом сказал губернатор Андрей Чибис в эфире канала "Россия-24" в четверг.

"В штабе принято решение, что мы профилактическое медикаментозное лечение проведем для всех работников "Велесстроя", которые находятся на площадке - это 4,6 тыс. человек", - сказал Чибис.