Список редких животных Красной книги пополнили дальневосточные виды

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Красная книга России впервые с 1997 года пополнилась в апреле новыми видами птиц и млекопитающих. В список вошли такие обитатели Дальнего Востока, как плотоядная косатка, камчатская популяция северного оленя, кодарский подвид снежного барана, камчатский тетеревятник и чернозобая гагара. О том, почему эти животные нуждаются в особой защите, ТАСС рассказали ученые и экологи из дальневосточных регионов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу по сбережению экосистемы Дальнего Востока. Кроме того, в октябре прошлого года глава государства подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.

По мнению дальневосточных экспертов, внесение представителей флоры и фауны в Красную книгу России должно привлечь внимание к их охране, урегулировать процесс добычи животных и прояснить положение видов, попавших в список. "Внесение в Красную книгу, например, камчатского тетеревятника привлечет внимание общественности к проблеме сохранения его популяции и как минимум не позволит легально изымать птиц из природы", - сказал старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН Сергей Сурмач.

Плотоядная косатка

Председатель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын считает, что необходимость внесения плотоядной косатки в Красную книгу РФ возникла из-за ее активного вылова в последние 10 лет.

"Единственной серьезной угрозой для косаток является вылов для продажи в океанариумы и другие развлекательные учреждения. Живоотлов начался в начале 2000-х годов, и все это время рыбопромышленники работали над созданием технологии по отлову. Примерно к 2010-2012 годам технология была создана и отработана. Спрос на морских млекопитающих от индустрии развлечений Китая рос вместе с благосостоянием населения, за косаток платили большие деньги. Начался массовый вылов, только в 2018 году выловили 12 животных, а для малочисленной плотоядной популяции изъятие даже десяти особей - большая утрата", - сказал эколог.

Помимо плотоядных косаток, на Дальнем Востоке живут и их рыбоядные сородичи. "Рыбоядные косатки обитают в открытом море, могут нырять на глубину до 400 метров. Вылавливать их люди не умеют. Плотоядные же косатки охотятся на тюленей и ларг в мелководных заливах в районе Шантарских островов, там их и добывают. Между собой эти популяции не скрещиваются, живут изолированно друг от друга, имеют разные социальные модели, отличается и их язык общения", - уточнил Лисицын.

Запрет добычи плотоядных косаток позволит обезопасить весь этот вид хотя бы до тех пор, пока люди не научатся ловить рыбоядных. "Этим не занимаются обычные браконьеры. Чтобы этим заниматься, нужно иметь дорогостоящий флот и профессиональную команду. Если запретить добычу плотоядных косаток на официальном уровне, то проблема будет решена полностью", - уверен эксперт.

Кодарский подвид снежного барана

Директор Сохондинского заповедника Виктор Яшнов считает, что внесение снежного барана в Красную книгу РФ позволит подробнее изучить численность этого вида на севере Забайкалья и определить границы ареала обитания парнокопытных.

"До сих пор исследования данного вопроса практически не проводились. Были только поверхностные подсчеты, которые показали, что поголовье снежного барана в регионе составляет 400-500 особей. Пока известно только то, что животных немного, но неясно, где находятся основные места их обитания и отела", - добавил Яшнов. По его мнению, первые результаты исследовательской работы будут не ранее чем через два года.

Директор заповедника уточнил, что до недавних пор коренные жители забайкальского севера - эвенки, а также браконьеры охотились на снежных баранов ради мяса. Однако в 2018 году на севере края создали национальный парк "Кодар", и его сотрудники усилили охрану животных. Яшнов подчеркнул, что внесение этого вида в Красную книгу России должно подействовать на охотников - теперь они поостерегутся выходить за незаконной добычей.

Дальневосточные птицы

Численность камчатского тетеревятника снижается из-за разрешенной добычи этих птиц. "Камчатский тетеревятник - птица, которую можно тренировать и использовать для охоты. Она популярна из-за своих размеров - это одна из наиболее крупных охотничьих птиц. Особенную ценность представляют особи с почти белым оперением. На Камчатке отловом и перепродажей тетеревятников активно занимаются браконьеры, но можно получить и официальное разрешение на их добычу", - разъяснил Сурмач.

Ученый отметил, что камчатские тетеревятники раньше прилетали на зимовку в Приморье, в Амурскую область и в Забайкалье, но в последнее время их там практически нет. "Вероятнее всего, ловят их не в местах зимовки, возможно, забирают птенцов из гнезд", - добавил он.

Сокращается на Дальнем Востоке и популяция чернозобой гагары. На численность этих птиц влияет загрязнение океана. "Эти птицы не представляют интерес для охотников, места их обитания люди не используют. Угрозы для этой птицы очень глобальны - это загрязнение морей, разливы нефти", - пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории орнитологии Института биологических проблем севера ДВО РАН Диана Соловьева.