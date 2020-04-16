В Москве составили около 260 протоколов на магазины, не обеспечившие социальную дистанцию

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы за четыре дня составили около 260 протоколов на общую сумму до 61,3 млн рублей на предприятия торговли, не соблюдающие профилактические нормы в период режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Практически все из 18,7 тыс. функционирующих предприятий выполняют требование по соблюдению профилактических норм. За последние четыре дня по результатам контрольных мероприятий составлено 257 протоколов на общую сумму от 21,2 млн до 61,3 млн рублей на предприятия", - сказал Немерюк.

По его словам, 11-12 апреля было составлено 72 протоколов на сумму от 6,22 млн до 17,1 млн рублей в зависимости от решения суда, а 13 апреля - уже 92 протоколов, штрафы по которым могут достичь в общей сложности 23,85 млн. "Итого за 11-13 апреля составлено 164 протокола на 101 организацию на общую сумму от 14,37 млн до 40,95 млн рублей в зависимости от решения суда", - уточнил глава департамента.

С апреля усилена ответственность предприятий за нарушение режима повышенной готовности. Магазины, в частности, должны обеспечивать соблюдение социальной дистанции, в том числе с помощью разметки. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники профильного департамента, а также префектур и управ. За контроль предприятий, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций.

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