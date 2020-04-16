В Минобрнауки заявили, что вузы вправе отменить государственный экзамен

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российские вузы могут отменить государственный экзамен, разрешение Минобрнауки на это не требуется, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

Ранее ученый совет Финансового университета при правительстве РФ принял решение отменить госэкзамены для студентов, кроме обучающихся на юридическом факультете, и выдать дипломы по итогам защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).

"Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются организациями самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом. Таким образом, в случае если стандартом допускается проведение государственной итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы, образовательная организация самостоятельно принимает решение об отказе от государственного экзамена, при этом разрешение министерства не требуется", - пояснил представитель пресс-службы.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.