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Участники "Голос.Дети" сдадут тесты на коронавирус

Съемки передачи пройдут без зрителей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Прямой эфир шоу "Голос. Дети" 17 апреля пройдет с соблюдением строгих мер контроля и профилактики, участники заранее сдадут тесты на коронавирус, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Первого канала.

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"Студия, гримерки и прочие помещения пройдут профессиональную дезинфекцию. Все участники съемок сдают тест на коронавирус. При входе в студию будут проводиться индивидуальная дезинфекция, замер температуры и выдача средств защиты. Все, кроме тех, кто в кадре, будут в масках и перчатках. Каждые три часа - дезинфекция всех поверхностей. Даже рукопожатия и объятия на съемке 17 апреля не допускаются", - цитирует пресс-служба Первого канала главного продюсера музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрия Аксюту.

В пресс-службе также сообщили, что в студии не будет зрителей - "участие примут минимальное число людей, необходимых для обеспечения прямого эфира".

Шанс вернуться, голосуют зрители

"Голос.Дети", как и планировалось, выйдет в прямом эфире Первого канала 17 апреля. Шанс вернуться в проект получат девять вокалистов, которые успешно выступили в "Поединках", но не прошли этап "Песня навылет".

По данным пресс-службы, впервые в этом сезоне конкурсную судьбу участников будут решать не наставники, а зрители. По итогам выпуска трое сильнейших присоединятся к ранее выбранным финалистам. Участниками дополнительного этапа станут София Бутаменок, София Фоменко, Кирилл Александров из команды Валерия Меладзе; Варвара Глухова, Артем Фокин, Таисия Скоморохова - подопечные Полины Гагариной; из команды Басты - Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко, Иван Кургалин.

В пресс-службе проинформировали, что доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе зрительского голосования, будет направлен в Центр "Антон тут рядом" - центр обучения, творчества и социализации детей, подростков и молодых людей с аутизмом, основанный в декабре 2013 года издателем и режиссером, главным редактором журнала "Сеанс" Любовью Аркус.

Музыкальное шoу "Гoлoс. Дети" на Первoм канале - рoссийская версия междунарoднoгo детскoгo прoекта The Voice. Kids, кoтoрый пoльзуется успехoм вo мнoгих странах.

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