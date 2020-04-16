Умные колонки с "Алисой" научились вести персонализированные утренние шоу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Умные колонки с голосовым помощником "Алиса" научились проводить утренние шоу, которые подбираются под конкретных пользователей. Об этом говорится в сообщении "Яндекса".

Произнеся команду "Алиса, включи утреннее шоу!", пользователи умных колонок смогут слушать полезную информацию, музыку и интересные истории, подобранные специально для них.

Так, например "Алиса" ставит и комментирует песни из персонального плейлиста дня на "Яндекс.Музыке", где собраны треки, отобранные для пользователя. Также "Яндекс" обучил своего голосового помощника ориентироваться в происходящем и говорить о том, что волнует людей. Например, сейчас в паузах между новостями и песнями "Алиса" рассказывает, как с пользой и удовольствием провести время дома.

"Мы хотим, чтобы Алиса была не только помощником, но и другом, с которым приятно проводить время. Поэтому мы учим её следить за новостями, развлекать пользователей и создавать приятную атмосферу в доме, и утреннее шоу - первый шаг в этом направлении", - отметил руководитель продукта Андрей Законов.

Утреннее шоу доступно в "Яндекс.Станции", "Станции Мини" и других умных колонках с "Алисой".