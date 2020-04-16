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Пандемия коронавируса нового типа
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Минпросвещения рекомендовало автошколам отказаться от очных занятий по теории

Практические занятия, как пояснили в ведомстве, могут быть перенесены и проводиться по мере улучшения эпидемиологической ситуации
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Автошколам в условиях пандемии коронавируса целесообразно отказаться от проведения очных занятий по теории и проводить их дистанционно, практические же занятия могут быть перенесены. Это следует из разъяснительного письма Минпросвещения РФ, размещенного в четверг на сайте министерства.

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Письмо направлено регионам, оно касается вопроса профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий в условиях пандемии.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19), предусмотренные примерными программами теоретические занятия целесообразно проводить с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения", - говорится в документе.

Согласно документу, практические занятия могут быть перенесены и проводиться по мере улучшения эпидемиологической ситуации. Если имеются условия для проведения практики, в частности, вождения автомобиля, то при этом необходимо соблюдать "социальную дистанцию", использовать средства индивидуальной защиты, принять меры по минимизации количества и времени нахождения кандидатов в водители в транспорте.

В письме добавляется, что автошкола несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников.

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