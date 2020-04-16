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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 27,9 тыс.

Количество случаев заражения увеличилось на 3 448 за сутки
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 3 448 и сейчас составляет 27 938 человек в 84 регионах страны. Выздоровело на данный момент 2 304 человек, 232 человека умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 27 938 случаев (+14,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 318 человека, за весь период - 2 304. За сутки умерло 34 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 232 человека", - говорится в сообщении штаба.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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