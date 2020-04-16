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Дату окончания Второй мировой войны перенесли на 3 сентября по просьбе ветеранов

Авторы законопроекта напоминают об указе, принятом Президиумом Верховного Совета СССР, об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Решение о переносе на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны принято по просьбе ветеранов, сообщил ТАСС в четверг зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов, который является одним из авторов принятого Госдумой закона.

"В год 75-летия окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой войны мы делаем то, что должны были сделать для ветеранов. Вернуться к этому дню, к той медали, на реверсе которой написано "3 сентября". Это была просьба ветеранов, с этого началось, у нас не один человек отдал жизнь на Забайкальском, двух Дальневосточных фронтах", - подчеркнул Козлов.

"Можно спорить из-за даты подписания капитуляции [Японией], но мы тогда должны вернуться и к 8 мая, когда была подписана капитуляция [Германией], высчитывать до секунды европейское или московское время. Почему 9 мая (празднуется День Победы - прим. ТАСС)? Потому что так сложилось исторически, искать какие-то тонкости там, где существует традиция, для меня это неправильно", - добавил сенатор.

Согласно пояснительной записке к закону, по итогам Второй мировой войны за подвиги и боевые отличия в ходе войны с Японией 308 тыс. человек награждены орденами и медалями, в том числе около 100 человек - званием Героя Советского Союза. Медалью "За победу над Японией" награждены 1 млн 831 тыс. человек, на оборотной стороне медали "За победу над Японией" имеется надпись "3 сентября 1945". Кроме того, напоминают авторы, 3 сентября был днем всенародного торжества и во времена Советского Союза: указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР. Они также ссылаются на опыт КНР, где отмечают День окончания Второй мировой войны 3 сентября.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой учесть позицию Совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане. В ответ Козлов заявил ТАСС, что закон не предполагает торжественных мероприятий и салютов в эту дату, попытки связать ее с днем памяти жертв теракта в Беслане не понятны.

Теги
РоссияВторая мировая война75-летие Победы
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