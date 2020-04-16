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Пандемия коронавируса нового типа

Фон дер Ляйен вновь извинилась, что ЕС не пришел на помощь Италии вовремя

Глава Еврокомиссии призвала объединить усилия в борьбе с кризисом и перестать искать виновных

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь публично принесла извинения, что все страны ЕС не смогли своевременно прийти на помощь Италии в условиях пандемии коронавируса. Об этом она заявила в четверг, выступая на онлайн-сессии Европарламента.

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"Это правда, что никто не был готов к подобному. И это правда, что многие не смогли ответить, когда Италия нуждалась, чтобы ей протянули руку помощи. И да, за это вся Европа приносит свои глубокие извинения, - заявила фон дер Ляйен. - Однако извинения считаются только тогда, когда вы изменили свое поведение".

И, по ее словам, все страны ЕС и Еврокомиссия уже изменили свое поведение. "Остановить такую эпидемию в короткие сроки невозможно. Сегодня все сердца Европы бьются в унисон. Каждая страна, у которой есть хотя бы немного лишних медицинских средств, делится ими с теми, кто в них нуждается, и сейчас я горжусь тем, что я гражданка Европы", - сказала она.

Фон дер Ляйен также потребовала, чтобы те, кто ищет виновных в неадекватных действиях ЕС и отсутствии солидарности стран членов сообщества, "немедленно прекратили это делать" и "объединили усилия в борьбе с кризисом".

По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, в Европе по состоянию на 16 апреля сейчас насчитывается 978,6 тысяч заразившихся коронавирусом нового типа и 84,6 тысячи скончались. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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