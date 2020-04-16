Крым утроил средства на соцподдержку в период пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма увеличили до 3 млрд рублей объем средств, которые будут перенаправлены с инвестиционных программ на республиканские меры социальной поддержки жителей в период пандемии. Об этом сообщил на ежедневном совещании по предотвращению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов сообщал, что в регионе сократят инвестиционные программы на сумму около 1 млрд рублей, чтобы перенаправить средства на социальную поддержку населения в период пандемии. 14 апреля своим указом он ввел региональные выплаты по 5 тыс. рублей на детей и единовременную выплату пенсионерам по 2 тыс. рублей.

"Принято решение, мы сняли деньги с республиканских адресных инвестиционных программ в объеме 3 млрд рублей на три месяца, чтобы была возможность из средств республиканского бюджета оказывать прямую материальную поддержку как отраслям, так и категориям граждан. Со стройками мы переждем. <...> В нынешний момент считаю, что материальная поддержка тех людей, у которых нет средств, более важна, чем планирование каких-то строительных работ", - сказал он.

Аксенов пояснил, что эти средства будут выделены из республиканского бюджета помимо федеральной помощи, которую получат регионы. В Крыму сейчас разрабатывают второй пакет региональных мер поддержки. По оценкам властей, он затронет около 200 тыс. жителей республики. Предполагается, в частности, установить выплату на детей 2018-2019 годов рождения, которые не смогут претендовать на получение федеральных средств.