Путин поручил кабмину упростить порядок регистрации лекарств для профилактики COVID-19

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая принять все необходимые решения по упрощению порядка проведения исследований и регистрации лекарственных препаратов, необходимых в том числе для профилактики коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации принять решения, включая внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие упрощение порядка и сокращение сроков проведения доклинических, клинических исследований и государственной регистрации иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также возможность проведения клинических исследований параллельно с проведением доклинических исследований", - говорится в тексте поручения.

Помимо этого правительство должно подготовить все нормативные акты для осуществления мониторинга эффективности и безопасности вакцин, включая наличие поствакцинальных осложнений в ходе их практического применения.