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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поручил кабмину анализировать эффективность мер по борьбе с коронавирусом в регионах

Правительство должно будет направить региональным властям рекомендации относительно целесообразности принимаемых мер с учетом их эффективности и изменения эпидемиологической обстановки

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству анализировать эффективность региональных мер по борьбе с пандемией коронавируса и направлять в субъекты РФ рекомендации по таким мерам с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в регионах РФ.

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"Правительству совместно с рабочей группой Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции провести анализ принимаемых в субъектах РФ мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и поддержке экономики, дать оценку их достаточности, а также проанализировать ход выполнения ранее данных поручений, касающихся принятия таких мер", - говорится в документе.

Кабмину также поручено по результатам такого анализа направить региональным властям рекомендации относительно целесообразности принятия соответствующих мер с учетом их эффективности и изменения санитарно-эпидемиологической обстановки, уделив особое внимание городам-миллионникам. Правительство и рабочая группа Госсовета должны будут рассматривать на постоянной основе поступающие от региональных властей предложения о дополнительных мерах по борьбе с вирусом и поддержке экономики в условиях пандемии.

Руководителям субъектов РФ поручено при разработке ограничительных мер для борьбы с вирусом исходить из необходимости поддержки устойчивого развития экономики регионов при безусловном приоритете обеспечения защиты жизни и здоровья людей. Им также поручено до 20 апреля направить в кабмин, рабочую группу Госсовета и администрацию президента информацию об уже принимаемых мерах и предложения о дополнительных шагах в этой сфере.

В перечне поручений также значится пункт об обязательном, несмотря на решения о федеральных надбавках для борющихся с коронавирусом медиков, сохранении аналогичных региональных надбавок.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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