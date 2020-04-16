Семьям с ВИЧ-инфицированными детьми на Сахалине оплатят половину стоимости аренды жилья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 апреля./ТАСС/. Сахалинским семьям с ВИЧ-инфицированными детьми до 18 лет компенсируют половину затрат на аренду или содержание жилья и коммунальные услуги, сообщает в четверг пресс-служба Сахалинской областной думы.

"Семьям, где есть инфицированные дети, расширены меры социальной поддержки. Компенсация производится в размере 50% платы за наем и содержание жилого помещения, холодную и горячую воду, потребленную электроэнергию, за отведение сточных вод, а также, за услуги по обращению с ТКО", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, семьям компенсируют государственную пошлину за выдачу паспорта гражданина РФ и оплату стоимости фотографий в размере фактически понесенных расходов, но не более 2100 рублей. "Это обусловлено тем, что для получения лекарственных препаратов при лечении ВИЧ-инфекции требуется наличие паспорта РФ", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время на Сахалине выявлено 1958 человек в положительным ВИЧ-статусом. В 2019 году в регионе от ВИЧ-инфицированных матерей родились 27 детей.