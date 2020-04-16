На Кубани отправляют на двухнедельную самоизоляцию всех, кто приехал из других регионов

КРАСНОДАР, 16 апреля. /ТАСС/. Пассажиры и водители всех видов транспорта, которые въезжают на территорию Краснодарского края должны уйти на 14-дневную самоизоляцию или отправится в обсерватор. Такая мера предписана региональным управлением Роспотребнадзора, сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

"Все въезжающие в край граждане должны уйти на 14-дневную самоизоляцию. Соответствующая мера предписана региональным управлением Роспотребнадзора на основании анализа санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кубани", - говорится в сообщении. Уточняется, что такая мера введена в связи с тем, что уровень заболеваемости свидетельствует о наличии рисков завоза новой коронавирусной инфекции из других регионов и его местного распространения.

По информации пресс-службы, под контролем эпидемиологов, аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС", органов власти все рейсы, прибывающие в регион, а также личные автомобили. На постах при въезде в край водителям и пассажирам выдаются предписания главного государственного санитарного врача края о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

"Группами [на въездах в регион] осуществляется досмотр всего въезжающего транспорта на территорию края, производится замер температуры водителей и пассажиров. Тем, кто въезжает в край и имеет местную прописку, сотрудники Роспотребнадзора выдают предписания о необходимости самоизоляции в течение 14 дней, а также о сообщении по прибытии о своем месте нахождения в учреждения здравоохранения", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Анатолия Вороновского, уточнив, что тем, кто не имеет прописки, предлагается вернуться в свой регион или же отправиться на обсервацию.