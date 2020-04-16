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Пандемия коронавируса нового типа

Ученые успешно протестировали дрон для доставки тестов на коронавирус в отдаленные села

Разработанный специалистами Томского госуниверситета беспилотник оказался устойчив к ветру, кроме того, он обладает хорошей грузоподъемностью и повышенной маневренностью
' Томский политехнический университет/ТАСС'

ТОМСК, 16 апреля. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) успешно протестировали свою разработку - дрон, который может доставлять медикаменты и тест-системы для взятия анализов на коронавирус в труднодоступные населенные пункты, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сотрудники факультета инновационных технологий ТГУ провели успешные испытания возможностей БПЛА по доставке медикаментов и образцов для анализов из отдаленных населенных пунктов региона. Тестовые полеты проведены по заказу штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории ТО (Томской области) и департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности и Сибирским центром Фонда перспективных исследований", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что дрон, использованный для этих целей, был специально разработан в Томском государственном университете, вуз уже получил на разработку патент. В отличие от аналогов он обладает улучшенными характеристиками: устойчивостью к ветру, хорошей грузоподъемностью и повышенной маневренностью. В ходе тестов он перелетел через Обь и доставил груз в село Победа. За техническую подготовку и проведение тестовых полетов наряду с ТГУ отвечала компания "Аэромакс", благодаря которой удалось ускорить разработку беспилотника.

"Использование БПЛА позволяет максимально снизить число контактов между людьми и сократить количество передвижений на транспорте. Планируется, что в дальнейшем способ доставки жизненно важных грузов с помощью беспилотников будет использоваться на постоянно основе. География доставки будет включать в себя те районы, куда в межсезонье добраться невозможно", - отмечает пресс-служба.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, изначально дрон планировалось использовать для доставки грузов на территории кампуса вуза. "Теперь мы сделали новый шаг, провели испытания в интересах системы здравоохранения и жителей региона", - цитирует пресс-служба ректора.

В 2018 году межведомственная рабочая группа коллегии Военно-промышленной комиссии утвердила реализацию проекта "Тайга" в Томской области. Проект предполагает создание в регионе опытного района доставки грузов и выполнения других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов. Наибольшая заинтересованность сервисами "Тайги" оказалась у нефтегазовой отрасли и в госуправлении. В частности, томских газовиков интересует выявление врезок в нефтепроводы и отслеживание несанкционированных проникновений в охраняемые зоны.

Теги
РоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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