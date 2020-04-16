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Пандемия коронавируса нового типа

Резидент ОЭЗ обеспечит дезинфекцию сточных вод инфекционной больницы в Новой Москве

Система способна полностью обеззараживать 650 куб. м сточных вод из инфекционных корпусов в сутки

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Резидент столичной особой экономической зоны "Технополис Москва" - компания VDK - обеспечила создаваемый инфекционный центр в поселении Вороновское установками для дезинфекции стоков, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В кратчайшие сроки, за неделю, компания из "Технополиса Москва" обеспечила инфекционный центр в поселении Вороновское двумя современными установками для приготовления и дозирования средств дезинфекции биологически опасных стоков. Система способна полностью обеззараживать 650 кубических метров сточных вод из инфекционных корпусов в сутки", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По словам генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, компания VDK ведет переговоры о поставке аналогичного оборудования из ОЭЗ "Технополис Москва" в 16 строящихся и экстренно переоборудуемых инфекционных центров в столице и регионах России.

"Например, до 25 апреля компания VDK поставит в строящийся инфекционный центр в Подольске станции приготовления и дозирования раствора реагента, способные обрабатывать до 20 кубических метров биологически опасных сточных вод в час, а также собственную канализационно-насосную станцию", - уточнил Дегтев.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который среди прочего предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское. Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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