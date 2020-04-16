WWF России создал онлайн-платформу с информацией о лучших примерах охраны природы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Онлайн-база, на которой собрана информация об успешных методах и лучших примерах охраны окружающей среды, комментарии юристов и другая полезная информация, создана Всемирный фондом дикой природы (WWF) России, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Новый ресурс содержит описания примеров успешного применения правовых методов охраны природы с комментариями юристов, а также образцы необходимых документов, полезные публикации и ссылки. Воспользоваться информацией, представленной на платформе, а также поделиться своим опытом может любой желающий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день на платформе собрано почти 50 успешных кейсов: перенос зимней автомобильной дороги за пределы водоохранной зоны, прекращение незаконного размещения отходов нефтедобычи, защита городских лесов и другие.

"Выступая против опасных производственных объектов, защищая реки, привлекая внимание к нелегальным рубкам, НКО и отдельно взятые люди сталкиваются с необходимостью проделать большую работу по поиску юридической информации. Прежде чем воспользоваться данными из разрозненных источников, их нужно тщательно проверить. Зная, какой богатый опыт накопило экологическое движение за годы работы, мы создали базу, где собрали лучшие примеры правовой защиты окружающей среды", - приводятся в сообщении слова директора по экономическим и правовым вопросам охраны природы WWF России Екатерины Хмелевой.

Как отмечает пресс-служба WWF, база будет постоянно обновляться.