{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

Накануне 27-летнюю пациентку доставили из Хасавюрта в Республиканский центр инфекционных болезней

МАХАЧКАЛА, 16 апреля. /ТАСС/. В Дагестане умерла беременная девушка, госпитализированная в среду с коронавирусом, сообщила в четверг ТАСС заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова. 

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"К сожалению, 27-летняя девушка скончалась от коронавируса в больнице в Махачкале. Она в тяжелом состоянии была госпитализирована накануне из Хасавюрта в Республиканский центр инфекционных болезней. У девушки диагностировали COVID-19 и двухстороннюю пневмонию", - сказала Шахсинова. 

По ее словам, девушка умерла в среду вечером. "Она была на семнадцатой неделе беременности", - заключила собеседница агентства. 

По информации Роспотребнадзора Республики Дагестан, всего за период обследования на 16 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией следующая: 154 подтвержденных положительных результата заболевания коронавирусом, девять человек выздоровели. 

Отмечается, что всего в Дагестане обследовано 8 059 человек, на домашней изоляции находятся 2 142 человека. 

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минздрав приостановил из-за коронавируса плановую вакцинацию детей и взрослых
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС