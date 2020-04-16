В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

МАХАЧКАЛА, 16 апреля. /ТАСС/. В Дагестане умерла беременная девушка, госпитализированная в среду с коронавирусом, сообщила в четверг ТАСС заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова.

"К сожалению, 27-летняя девушка скончалась от коронавируса в больнице в Махачкале. Она в тяжелом состоянии была госпитализирована накануне из Хасавюрта в Республиканский центр инфекционных болезней. У девушки диагностировали COVID-19 и двухстороннюю пневмонию", - сказала Шахсинова.

По ее словам, девушка умерла в среду вечером. "Она была на семнадцатой неделе беременности", - заключила собеседница агентства.

По информации Роспотребнадзора Республики Дагестан, всего за период обследования на 16 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией следующая: 154 подтвержденных положительных результата заболевания коронавирусом, девять человек выздоровели.

Отмечается, что всего в Дагестане обследовано 8 059 человек, на домашней изоляции находятся 2 142 человека.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.