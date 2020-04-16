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Пандемия коронавируса нового типа

Режим нерабочих дней в Северной Осетии продлили до 30 апреля

В регионе зарегистрировали 65 зараженных коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 апреля. /ТАСС/. Режим нерабочих дней продлен в Северной Осетии до 30 апреля, согласно изменениям в указе главы республики, опубликованным в четверг на сайте главы и правительства республики.

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Как следует из документа, ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, ранее введенные на срок до 19 апреля, продлеваются до 30 апреля.

"Ограничения, установленные данным указом, не распространяются на организации строительной индустрии, осуществляющие деятельность на территории республики в рамках реализации национальных проектов, федеральных адресных инвестиционных программ", - уточняется в документе.

По состоянию на 16 апреля, в республике зарегистрировано 65 случаев заболевания. На самоизоляции под медицинским наблюдением остаются 903 жителя региона.

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РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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