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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных COVID-19 на стройке в Белокаменке под Мурманском выросло до 228

За сутки заражение подтвердилось еще у 22 человек

МУРМАНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Результаты тестов на коронавирус за сутки подтверждены еще у 22 рабочих подрядной строительной организации в Белокаменке под Мурманском, общее количество зараженных в Кольском районе составило 228, в целом по Мурманской области - 309. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

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"За прошедшие сутки у 41 человека подтвержден результат теста на коронавирус, из них 22 - в Белокаменке", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 206 зараженных коронавирусом в подрядных организациях "Новатэка" в Кольском районе, в частности, в компании "Велесстрой", которая ведет строительство в Белокаменке (входит в состав Междуречья Кольского района Мурманской области).

В штабе уточнили, что общее количество зараженных новым коронавирусом в регионе составляет 309, 15 пациентов вылечились и выписались из больницы, один человек умер, выявлено 87 предварительно положительных результатов на коронавирус. В регионе проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, под Мурманском, рядом с Белокаменкой, развернут мобильный госпиталь для диагностики и возможного лечения заразившихся людей.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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