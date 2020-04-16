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Очное обучение организовали для порядка 300 выпускников школ Бурятии

У этих учеников нет технической возможности заниматься дистанционно
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© Юрий Смитюк/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 16 апреля. /ТАСС/. Очное обучение организовали в Бурятии для порядка 300 выпускников в 38 школах. Это учащиеся, которые не имеют технической возможности заниматься дистанционно, сообщили журналистам в четверг министр образования и науки Баир Жамбалов.

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После завершения весенних каникул школьники Бурятии, как и во всех регионах России, перешли на дистанционный режим обучения из-за опасности распространения коронавируса.

"Подготовка выпускных классов сейчас проходит в штатном режиме. Для тех, кто не имеет технической возможности, указом главы республики предоставлена возможность очного обучения. Таких учеников порядка 300, в 38 школах республики. По согласованию с управлением Роспотребнадзора для них разрешено очное обучение", - сообщил министр.

По его словам, учебный год в школах Бурятии будет завершен в мае, в штатном режиме. "Для одиннадцатиклассников государственная итоговая аттестация предусмотрена по всем федеральным компонентам, как и ранее, но сроки сдачи ЕГЭ перенесены на более позднее время - на 8 июня. Девятиклассники будут сдавать только два обязательных предмета, экзамены по двум предметам на выбор отменены", - отметил министр.

Всего в Бурятии насчитывается свыше 145 тыс. школьников, из них более 80% обучаются дистанционно с помощью интернет-платформ Учи.ру, Яндекс.Уроки, Яндекс.Учебник, РЭШ, Якласс. По словам Жамбалова, есть проблемы, связанные с перегрузкой порталов, с зависанием сайтов, но вопросы постепенно решаются. "Для оказания помощи при обучении онлайн как учащимся, их родителям, так и учителям, привлекаются волонтеры - студенты местных вузов, средних профессиональных учебных заведений, - пояснил министр. - Кроме того, на базе Бурятского Республиканского института образовательной политики специально создан региональный методический центр по дистанционному обучению".

Чуть более 20 тыс. учащихся невыпускных классов в Бурятии на сегодня не имеют технических средств для подключения к обучению в онлайн-режиме. Для них разработана индивидуальная программа обучения с использованием бумажных носителей и мессенджеров, используемых в смартфонах.

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