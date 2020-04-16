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Депутаты ЛДПР предложили временно увеличить до 60 дней срок уплаты штрафов со скидкой 50%

Пока этот срок составляет 20 дней

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым в четверг внесли в Госдуму законопроект о временном увеличении с 20 до 60 дней срока, в течение которого штраф за незначительные нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 50%. Текст размещен в думской электронной базе.

Пакет прилагаемых к законопроекту документов не содержит заключения правительства, необходимого в случае внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). В таких случаях инициатива, как правило, возвращается авторам.

В пояснительной записке разработчики напоминают, что "за ряд правонарушений в области дорожного движения, не представляющих большую общественную опасность, административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа".

"В условиях эпидемии коронавируса, приводящей к снижению доходов граждан и необходимости соблюдения режима самоизоляции, установленный 20-дневный срок уплаты административного штрафа со скидкой является недостаточным", - считают в ЛДПР. В связи с этим депутаты предлагают увеличить этот строк "до 60 дней со дня вынесения постановления".

Планируется, что увеличенный срок будет действовать до 31 декабря 2020 года, уточняется в пояснительных материалах.

Теги
Лебедев, Игорь ВладимировичРоссия
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