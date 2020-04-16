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Обновлено 

Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей сможет получить гранты на зарплаты

Отмечается, что правительство будет проверять численность сотрудников и выплату зарплаты для помощи субъектам МСП

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес из отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, сможет получить гранты и использовать их на выплату зарплат, коммунальные или иные обязательные платежи, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства.

"При разработке этих предложений президентом и вами была поставлена задача сделать этот механизм простым, быстро реализуемым и доступным для компаний. Была принята логика грантов, потому что именно этот вид поддержки не связывает компанию обязательствами по конкретному использованию этих средств, и бизнес может потратить полученные от государства деньги на то, что он посчитает необходимым. Это могут быть и зарплаты, это могут быть коммунальные платежи, какие-то иные обязательные платежи", - сказал Решетников.

Он отметил, что прямые выплаты государства малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей покроют чуть более половины фонда оплаты труда в апреле-мае.

Проверки численности сотрудников

Правительство будет проверять численность сотрудников субъектов малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и выплату им зарплаты для помощи таким компаниям. При этом от требования сохранения 100% штата правительство отказалось. 

"По факту, мы будем смотреть, что случилось в компании с численностью работников и выплатила ли она заработную плату. И по сути мы будем компенсировать компании часть средств, которые организация уже выплатила своим работникам", - заявил он.

Решетников подчеркнул, что "важно было не связать компанию невыполнимыми обязательствами". "Поэтому мы отказались от идеи тотального неснижения численности занятых, это бы существенно сейчас сократило круг получателей таких грантов", - добавил министр.

2 трлн рублей на антикризисную программу

Общий объем антикризисной программы в условиях пандемии коронавируса, с учетом второго пакета мер поддержки экономики, представленного президентом, уже превысил 2 трлн рублей. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства.

"В целом, общий размер антикризисной программы с учетом этого пакета уже превысил 2 трлн рублей", - сказал Решетников.

Он добавил, что правительство поэтапно и адресно решает возникающие вопросы.

Обновленный список системообразующих предприятий

Обновленный список системообразующих предприятий будет рассмотрен и утвержден в пятницу на правкомиссии по устойчивому развитию экономики, сегодня он будет внесен в правительство, когда будут согласованы последние уточнения. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства.

"На прошлой неделе установили систему объективных критериев отнесения компаний к числу системообразующих по 70 секторам российской экономики. Завтра, на правительственной комиссии по устойчивому развитию экономики под руководством (первого вице-премьера - прим. ТАСС) Андрея Рэмовича Белоусова планируется рассмотреть и утвердить список таких организаций. Мы сегодня заканчиваем согласование с отраслевыми ведомствами, по состоянию на вчера он более чем на половину был согласован. Сейчас последние уточнения, и сегодня будем вносить в правительство, как это планом предусмотрено ", - заявил Решетников.

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Решетников, Максим Геннадьевич
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