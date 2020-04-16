Microsoft запустила платформу для защиты окружающей среды

ТАСС, 16 апреля. Microsoft запустила платформу на искусственном интеллекте "Планетарный компьютер", которая поможет отслеживать изменения в экосистеме Земли. Об этом компания пишет в своем блоге.

"Планетарный компьютер" представляет собой ИИ-платформу на основе "облака" Microsoft Azure. Она использует машинное обучение для анализа огромного объема данных из различных источников. С помощью платформы можно будет следить за изменениями в экосистеме и принимать более рациональные решения об использовании природных ресурсов. Например, отслеживать изменение площади лесов, оценивать риски затоплений и многое другое", – пишет президент компании Брэд Смит.

Партнером Microsoft в создании "Планетарного компьютера" стала компания Esri, которая специализируется на геоинформационных системах. Просмотреть, обновить или дополнить информацию, которая содержится в "Планетарном компьютере", сможет любой человек на Земле.

Как утверждают в Microsoft, аналитика данных позволит лучше понять ту или иную экологическую проблему, чтобы иметь возможность решить ее. Для этого Microsoft аккумулирует данные об окружающей среде со всего мира и проанализирует их, используя вычислительные мощности и машинное обучение в "Планетарном компьютере". Также Microsoft будет использовать "Планетарный компьютер" для создания и внедрения технологий, которые помогут партнерам и клиентам компании принимать бизнес-решения с учетом того, как их действия могут отразиться на окружающей среде.

Создание подобной платформы стало продолжением глобальной экологической инициативы Microsoft, в рамках которой ранее компания объявила, что полностью перейдет на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году и инвестирует $1 млрд в развитие климатических инноваций.