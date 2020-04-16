Мишустин призвал к повышенному вниманию к ветеранам во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым возобновить программу санаторно-курортного лечения ветеранов, когда закончится распространение коронавируса. Он также поручил уделить особое внимание обеспечению ветеранов всем необходимым во время распространения коронавируса.

"В прошлом году 3,5 тыс. участников войны были обеспечены курортным лечением. К сожалению, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, эта программа пока приостановлена", - констатировал председатель правительства на заседании кабинета министров в четверг. Он подчеркнул, что эту программу "необходимо будет восстановить, когда ограничения, связанные с коронавирусом, будут сняты". Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову "проработать возможность дополнительного финансирования для обеспечения санаторно-куротного лечения ветеранов и бесплатного проезда для них".

"Особенно важно в нынешней ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, уделять ветеранам самое пристальное внимание, позаботиться о том, чтобы они были обеспечены продуктами, лекарствами и всем необходимым", - подчеркнул премьер-министр. Председатель правительства поручил Министерству труда вместе с руководителями регионов и общественными организациями подготовить такие предложения.

На нынешнем заседании глава кабинета министров предложил рассмотреть "меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, которые направлены на улучшение их социально-экономического положения в соответствии с указом президента [РФ Владимира Путина]". Мишустин уточнил, что "речь идет о лекарственном обеспечении и медицинском обслуживании ветеранов, включая проведение диспансеризации, медицинских осмотров, а если требуется, то и сложных высокотехнологичных операций". "Разумеется, это все должно быть обеспечено для ветеранов бесплатно", - указал Мишустин.